Marcel Vela intervine în cazul Caracal. De ce trimite corpul de control al ministrului la DIPI

"Adjunctul Alexa Nicolae a revenit la serviciu săptămâna trecută și este programat, citat pentru miercuri, la consiliul de disciplină. El este cercetat disciplinar și conform statutului poșițistului și al tuturor sesizărilor care s-au făcut cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 24 iulie, este cercetat cu privire la toate aspectele", a declarat Marcel Vela, în direct la România TV.

"Mai sunt cercetați adjunctul Sârbu, dar fiind în concediu medical a fost necesară suspendarea cercetării disciplinare, pentru ca să nu se depășească termenul, conform legii actuale, acest statut al polițistului care are câteva termene imperative, șase luni de cercetare și să nu treacă un an de la fapta respectivă. Având atât de multe concedii medicale, soluția pentru a nu trece anul de cercetare este suspendarea cercetării astfel încât aceste concedii medicale să prelungească termenul de un an sau șase luni", a adăugat.

"Da, este ciudată această îmbolnăvire subită a polițiștilor de la Caracal și din Olt, mai mult, pe lângă adjunctul Sârbu, amintit mai devreme, mai este și șeful Investigațiilor Criminale, Pistol Constantin, care este la fel, în concendiu medical și îi este suspendată cercetarea disciplinară pentru a nu se depăși termenul de anchetă sau sancționare. Eu, de când sunt ministru, am fost pus într-o situație neplăcută de multe ori, în care am fost nevoit să semnez ordine de clasare pentru că au fost depășite termenele respective și dosarul trebuia clasat. Din această săptămână, am dispus către Direcția Medicală din Ministerul Afacerilor Interne ca să discute cu medici de la Spitalul de Urgență al MAI, să verifice toate actele medicale prezentate și inclusiv pe cei doi care mai sunt în concediu medical", a continuat Vela.

"Dacă vă aduceți aminte, când am venit la minister s-au îmbolnăvit subit mai mulți prefecți. La fel, am apelat la medici să verifice tratamentul, poate că cei care au stabilit un diagnostic nu au prescris un tratament bun și uitați că se prelungesc aceste concedii și boala lor poate să-i afecteze foarte grav. În acest context apelez direct la medici, pentru că administrativ sau ierarhic superior, Ministrul Sănătății nu poate interveni în constatarea făcută de un medic", a mai spus Marcel Vela.

"Sunt acte normative pe care eu le-am găsit aici și le aplic așa cum sunt, dar ca să vă spun ca și concluzie, o să propun și am și discutat cu colegii din Minister, modificări la aceste acte normative, astfel încât să nu se mai ascundă după prescrieri, termene imperative de șase luni sau de un an, având în vedere că avem și situații în care se recurg la tot felul de tertipuri, un autodenunț penal al unui polițist care a suspendat ancheta administrativă blocată de un an de zile, și el rămâne bine mersi în continuare pentru că acea anchetă penală suspendă ancheta administrativă. Dacă cea din urmă ar fi mers până la capăt nu mai avea ce căuta în poliție. Sunt foarte multe acte normative care trebuie reglementate, analizate și îndreptate.

Vreau să trimit corpul de control al ministrului la DIPI, pentru că DIPI e un fel de poliția poliției și această instituție trebuia să știe încă înainte de 24 iulie, când s-a întâmplat tragedia, că la Caracal există o incompatibilitate mascată printr-un divorț, între șeful poliției Caracal și familia Mirea. Și doamna Mirea Violeta care este șeful secției rurale. Acest aspect arată că nici poliția poliției nu a funcționat foarte bine înainte de tragedia de la Caracal și nu mai doresc să se repete aceste incompatibilități care pot genera fenomene infracționale la scară largă sau punctual, drame și tragedii așa cum au fost la Caracal", a concluzionat Ministrul de Interne.