Marcel Vela: După 15 mai, ar putea veni o stare de alertă

"Ar putea veni o stare de alerta, dupa 15 mai. Instituirea ei ar insemna ca am putea prelua parte din deciziile din Ordonantele Militare printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Starea de alerta este declarata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta in baza unei sedinte care este prezidata de premierul Romaniei. Se instituie in baza unei ordonante de urgenta existente care stabileste pasii care trebuie facuti. Oarecum este sub nivelul starii de urgenta. Nu mai exista Ordonante Militare, nu mai sunt restranse anumite drepturi, dar vor fi gestionate tot pentru a proteja sanatatea publica toate deciziile, implementarea lor, respectarea lor, sanctionarea incalcarii unor reguli de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta", a spus ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o interventie in emisiunea "Legile puterii".

"Interesul nostru si al cetatenilor ar trebui sa fie in aceeasi directie: sa fim alaturi de cei dragi. Nici nu conteaza cum se numesc acestea, de urgenta sau de alerta. Esenta fenomenului in sine este de a ne proteja sanatatea noastra ca indivizi. Acest lucru nu are masuratoare legislativa: cat de mult ai grija de cei dragi", a adaugat ministrul.

Totodata, acesta s-a aratat multumit de felul in care romanii au dat dovada de responsabilitate si de modul in care s-au comportat in aceasta perioada.

"Suntem la un timp suficient de dupa sarbatorile pascale sa vedem ca nu avem un varf al pandemiei. Asta inseamna ca romanii au fost responsabili. Meritul principal il au cetatenii", a punctat ministrul.

"In aceasta perioada care urmeaza, 1 Mai, lumea e obisnuita sa iasa la iarba verde. Nu e bine sa faca asta pentru ca virusul nu tine cont de sarbatori. In aceasta situatie, noi putem sa luam masuri coercitive cand nu se respecta regulile respective, in sensul ca e in vigoare fiecare prevedere din toate Ordonantele Militare, inclusiv cele care au restrictii cu privire la mersul la iarba verde, la gratar, in parcuri", a explicat Marcel Vela.

Potrivit ministrului, depinde de aceasta perioada daca, peste 1-2 saptamani, vor fi cresteri in cazuistica inregistrata in statistica evidentiata la nivelul fiecarei localitati sau judet.

"In acest sens, un pic de efort facut acum... Ce semanam acum, in acest weekend, vom culege in 15 mai. Vrem ca in 15 mai sa gandim in alta situatie, mai rezistam un pic, astfel incat, din 15, sa putem privi altfel si perioada de vara, concediile, iesitul in parc... Nu depinde de mine, ca ministru, daca se intampla lucruri mai bune sau nu in 15 mai, depinde de fiecare cetatean", a incheiat Vela.