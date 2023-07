„Nu s-a creat panică, un respect pe care-l au aparținătorii față de doamna doctor.

Astăzi nu se poate aduce un alt transformator. Se aduce un generator și copiii vor putea veni la tratament. Copiii vor fi mutati inapoi. Îi transferam dupa ce vom avea curent.

Vom găsi soluții la Ministerul Sănătății pentru restul, ferestre.

Restul să lăsăm ancheta.

Transformatorul este al spitalului, era in garantie, era nou.

Cei care sunt abilitati in ancheta vor veni cu lamuriril, sper, intr-o perioada mai mult decat rezonabila.

Este foarte greu sa prevezi ca un transformator in garantie explodeaza. Dna doctor a luat foarte bine deciziile pe moment, intr-un moment in care se putea transforma totul intr-o tragedie. E bine ca s-a intamplat seara, ca, altfel, apartinatorii ar fi fost in curte cu copiii”, a declarat Marcel Ciolacu, în fața centrului Nicolae Robănescu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat și ce măsuri urmează să fie luate împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

„Vorbesc împreună cu dl ministru și Raed Arafat.

Ăsta este sistemul public în acest moment.

De aceea avem aproape 5 miliarde de euro prin PNRR și BEI pentru investiții din sănătate. Cele 49 de proiecte pe care le avem se vor realiza fie prin PNRR, fie prin BEI.

Chiar o să le analizăm foarte bine zilele acestea şi cele unde nu au pornit procedurile, ca să nu pierdem proiectele, le vom muta de pe PNRR pe BEI, astfel încât tot ceea ce ne-am propus, cele 49 de proiecte să se regăsească fie prin PNRR, fie prin Banca Europeană de Investiţii și încă 80 și ceva.

Se va investi masiv pe partea de sanatate în perioada următoare. Era nevoie de așa ceva. Am văzut si investitia privata in colaborare cu managerii de la stat, deci lucrurile incep”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a ajuns miercuri dimineață la Spitalul-centru Nicolae Robnescu, de lângă Spitalul Marie Curie , unde a izbucnit incendiul masiv de marți seară.

Un număr de 110 de persoane au fost evacuate de urgență marți seară, înainte de miezul nopții, după ce la Centrul-spital Nicolae Robănescu a avut loc o explozie urmată de un incendiu. Aceștia au ajuns în Spitalul Marie Curie, fiind cazați în saloane și la UPU. Este vorba despre copii cu dizabilități, cu probleme locomotorii, care se aflau la tratament, singuri sau alături de aparținătorii lor.

Toți copiii și aparținătorii lor alături de personalul medical au fost evacuați rapid și mutați la spitalul Marie Curie, marți seară, înainte de intervenția masivă a echipajelor de pompieri.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost provocat de explozia unui transformator, care era in garanție, a cărui revizie a fost făcută la sfârșitul anului trecut, relatează Realitatea PLUS.

A fost deschisă o anchetă uriașă în urma incidentului de la Nicolae Robănescu. Mai ales că există controverse în acest caz, mai ales în ceeea ce privește proprietatea transformatorului respectiv. Pe de o parte, cei care administrează infrastructura spun că incendiul s-a produs la instalația electrică a spitalului. Pe de alta, spitalul spune că transformatorul aparține companiei care administrează infrastructura.

E-Distribuție Muntenia a transmis, după incendiu, că explozia a avut loc în instalația electrică a instituției medicale, nu în instalația Enel.

„Incidentul apărut la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu a avut loc în instalația electrică a instituției medicale, nu în instalația E-Distribuție Muntenia. În rețeaua de distribuție a energiei electrice nu a fost înregistrată nicio întrerupere anterior incidentului. Echipele noastre au participat pentru a separa și pune in siguranța instalația electrică din punctul de delimitare”, a transmis furnizorul de energie.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru distrugere.