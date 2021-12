Întrebat cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora Laura Vicol ar avea o relaţie cu anumiţi interlopi, Marcel Ciolacu a răspuns că va vota pentru ridicarea imunității în cazul colegei sale de partid.

Numele Laurei Vicol Ciorbă, noua șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, apare în rechizitoriul în care au fost trimiși în judecată mai mulți interlopi, în frunte cu Marian Bejan și Robert Badea, polițistul care proteja „gruparea Bodyguarzilor”.

În aprilie 2020, pe când era avocată, Laura Vicol a fost audiată ca martor după ce a fost interceptată de DIICOT în timp ce vorbea cu Bejan, individ acuzat de proxenetism, șantaj, tentativă de omor și spălare de bani.

„Profesional, eu nu am ce să-i reproșez doamnei Laura Vicol. (...) S-o aresteze. Dacă domnii procurori ştiu aceste elemente, părerea mea, s-o aresteze de îndată. Eu o să votez pentru ridicarea imunităţii”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.