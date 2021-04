Marcel Ciolacu: "De peste un an de zile, spunem că bolnavii cronici nu au acces la spitale, la tratamentul din spitale, pentru că au transformat anumite spitale în spitale COVID şi nonCOVID, de n-a mai înţeles nimeni nimic. Au venit statisticile internaţionale şi ne-au plasat pe locul 10 mondial la mortalitate excesivă. Asta înseamnă că am ieşit din statistici, au murit mai mulţi oameni decât era normal să moară în această perioadă, nu neapărat de COVID, au murit şi de bolile cronice. Şi acum aflăm că de o lună de zile Institutul Oncologic din România nu mai are citostatice. Asta este crimă. Un bolnav de cancer, mai ales copiii, unde mortalitatea este mai ridicată, dacă nu are citostatice, nu are nicio şansă. Boala evoluează foarte repede, am avut astfel de cazuri şi am şi în familie."