Întrebat despre pragul la abuzul în serviciu pe care-l susține, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, marți, înainte de ședința coaliției, că suma este cea propusă de Ministerul Justiției. Președintele PSD a explicat că este de acord cu orice propunere, chiar și „de un euro”.

"Atât eu, cât şi domnul prim ministru Nicolae Ciucă am spus că sprijinim propunerea venită de la Ministerul Justiţiei, care e o propunere venită de la specialiştii din justiţie. Dacă s-a schimbat ceva, eu nu am nicio problemă, putem să propunem şi un euro. Nu asta este important.

Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă în schimb cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului Justiţiei. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă. Am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei", a declarat Marcel Ciolacu.

Ministerul Justiției a propus un prag de 9.000 de lei, după votul din Senat pentru suma de 250.000 de lei, care a declanșat scandalul în coaliție săptămâna trecută. Deputații au anunțat că vor corecta votul senatorilor.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor reia, marţi, dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifică Codul penal şi incriminează abuzul şi neglijenţa în serviciu. Este a doua ședință pe aceste subiecte după cea de luni, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, ai unor instituţii din sistem şi ai ONG-urilor.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a propus reglementarea unui prag de la care se consideră infracţiune pentru abuz în serviciu de 9.000 de lei. Propunerea va fi susţinută, marţi, printr-un amendament.