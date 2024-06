"Este evident că alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie, aşa cum am hotărât. Am pus o condiţie foarte clară, nu am anunţat comasarea alegerilor până nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Decizia a fost luată în cadrul coaliţiei. (...) Calendarul de alegeri este anunţat înainte de comasare", a spus Ciolacu, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.



El a adăugat că, indiferent dacă va fi un candidat unic al PSD şi PNL la alegerile prezidenţiale sau dacă PSD va merge singur la aceste alegeri, social-democraţii vor avea candidat la funcţia de preşedinte al României.



Marcel Ciolacu a menţionat că, la începutul lunii iulie, PSD va avea un congres în care va fi decis candidatul la prezidenţiale.

