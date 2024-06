Firea a fost întrebată, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, dacă Marcel Ciolacu ar trebuie să candideze la prezidenţiale.



"Cu siguranţă, din punctul meu de vedere. Marcel Ciolacu, preşedintele partidului, este, din punctul meu de vedere, persoana cea mai potrivită şi indicată să candideze la Preşedinţia României", a răspuns ea, adăugând că nu a analizat dacă acesta îşi doreşte să se înscrie în această cursă electorală.



Gabriela Firea a precizat că în cadrul şedinţei de vineri s-au analizat rezultatele alegerilor. "Am discutat cu toţi colegii din ţară, am analizat rezultatele alegerilor, ne-am bucurat pentru cei care au câştigat, am discutat şi analizat parţial, pentru că vom merge şi la şedinţele pe regiuni să discutăm mai aprofundat, despre cei care, din păcate, nu am câştigat", a afirmat prim-vicepreşedintele PSD.



Ea a susţinut că nu se aştepta să piardă alegerile pentru Primăria Capitalei la o diferenţă de voturi atât de mare faţă de Nicuşor Dan.



"Nu mă aşteptam sub nicio formă şi nici sondajele care au fost realizate de diferite case de sondare, nu doar cele ale noastre, ci şi ale celorlalte partide, niciunul nu arăta că acesta va fi scorul final. Nu putem să fim deloc fericiţi cu ce s-a întâmplat. Nu mă aşteptam să câştig, dar nici să fie un astfel de scor", a explicat Firea.