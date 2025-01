"Sunt la Paris, langa Ambasada Romaniei la Paris.

Această manifestatie a fost organizată în sprijinul luptei romanilor pentru democrație și impotriva loviturii de stat. Miscarea este o miscare suveranista.

Lumea, aici in Franta este foarte bine informata de ce s-a intamplat in Romania. Ei sunt foarte alertati ca orice candidat in Europa care e anti-sistem si risca sa castige alegerile poate fi faultat pe baza unor dosare de informatii fictive, cum s-a intamplat in Romania", spun protestatarii.