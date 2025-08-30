Atacurile asupra mișcării suveraniste se intensifică. Acestea sunt țintite atât asupra partidelor de opoziție, dar și asupra liderului suveraniștilor, Călin Georgescu.

În ultima perioadă au fost livrate în spațiul public mai multe informații false legate de persoana acestuia. Una dintre ele este se referă de o posibilă candidatură la alegerile locale pentru Primăria Capitalei iar alta se referă la înființarea unei noi mișcări politice.

Călin Georgescu a negat toate aceste aspecte și a declarat:

„Am fost atacat de un aparat de propagandă când am vorbit despre resursele țării dar și despre proiectul „Apă, hrană, energie”. Nu am nimic de a face cu o politică de partid, ci doar legat de poporul român. Nu construiesc niciun partid nou, nu am intenția să candidez, am câștigat deja alegerile prezidențiale”, a declarat Călin Georgescu în ultima sa ieșire în spațiul public.

Important de precizat este faptul că in curând, conform unor surse, liderul suveraniștilor va fi citat pentru a se prezenta în fața procurorilor DIICOT de această dată, pentru o serie declarații.

În același timp, la începutul săptămânii viitoare, Călin Georgescu se va prezenta în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1 pentru a se decide dacă va rămâne sau nu sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru alte 60 de zile.

