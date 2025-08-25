Este o zi extremă de importantă astăzi. Liderul suveraniștilor Călin Georgescu se va prezenta pentru semnarea controlului judiciar la Inspectoratul Județean Ilfov, în cadrul măsurii preventive dispuse de procurori pentru 60 de zile.

La sediul IPJ Ilfov deja au început să se monteze gardurile de protecție, la fața locului fiind prezente - ca de fiecare dată - forțele de ordine într-un număr foarte mare și asta deoarece se așteaptă o mobilizare uriașă a românilor de pretutindeni pentru susținerea lui Călin Georgescu, după cum ne-am obișnuit de fiecare dată.

Astăzi, Călin Georgescu va face anunțul momentului, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Vorbim despre un anunț care va avea un impact major asupra scenei politice și care se va adresa tuturor oamenilor - atât din țară, cât și din Diaspora.