"De azi noapte, de la ora 24,00, avem două săli funcţionale. Nu a fost nicio intervenţie realizată la neurochirurgie sau în altă parte, funcţionăm la parametri optimi, încercăm să dezinfectăm toată zona afectată. (...) Avem un cabinet şi o sală de tratament afectate de flăcări parţial şi de apă la etajul doi, zona tampon COVID. ATI-ul COVID era gol, nu avem cazuri. Fum, etajul trei în care există o parte din ATI non-COVID şi blocul operator. Acolo a trebuit aerisit şi dezinfectat, ca să putem să realizăm urgenţele", a declarat Alina Belu, citată de Agerpres.



Ea a precizat că focul a distrus mobilier, documentaţie medicală, un computer şi un pat de consultaţie.



"Cadrele medicale au avut un comportament extraordinar, la nivelul aşteptărilor, având în vedere că noi am făcut instruiri şi protocoale şi am făcut simulări. Am făcut şi pe partea nouă, unde avem detectoare de fum, suntem dotaţi la cel mai înalt standard, dar şi pe zona veche", a mai spus managerul unităţii medicale.

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iaşi. Flăcările au cuprins o încăpere de la etajul 2 al unităţii medicale, fiind de urgență activat codul roșu de intervenție. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, 30 de persoane, dintre care 12 pacienți, 7 aparținători și 11 cadre medicale au fost evacuate, fără a fi în pericol direct.

Nicio persoană nu a fost afectată de incendiu, iar pacienții au fost relocați în incinta spitalului, a mai transmis Ministerul Sănătății.

Potrivit unor surse Realitatea Plus, focul ar fi izbucnit de la o instalație electrică, în zona plafonului.

Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” are 650 de paturi și tratează cele mai grave cazuri din întreaga Moldovă.