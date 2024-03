Directoarea școlii a încercat în ambele cazuri să mușamalizeze abuzurile din școala groazei. De aici, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a avut nevoie de cinci luni pentru a înștiința Protecția Copilului Sector 1 cu privire la situația critică.

La rândul lor, reprezentanții protecției copilului Sector 1 s-au căznit o lună pentru a înștiința colegii de la sectorul 5 să intervină în cazul băiatului agresor.

Până s-a pus la curent toată lumea, a trecut jumătate de an, perioadă în care victima a trebuit să suporte teroarea la care era supusă în școală.

„De vina e directoarea scolii trebuia sa anunte ....dansa nu facut nimic. Dansa a zis ca nu are ce ancheta sa faca, eu pe 9 iunie am aflat si m-a trimis acasa sa sun la politie. Si in al doilea caz a aflat cand a fost copilul la reconstituire. Dansa a intrat in cancelarie, nici dansa nici profesoara nu au vorbit cu mine”, a spus mama băiatului la Realitatea Plus.

