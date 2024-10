„Majoritatea poporului a susținut calea europeană a republicii noastre. Drag moldovean, dragă moldoveancă, fie că ați votat în țară sau străinătate, la prima oră sau seara târziu, voi ați decis că Moldova trebuie să meargă către pace și Europa. Zilele acestea s-a demonstrat că sintagma „fiecare vot contează” nu este degeaba. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au mers la vot. Peste 1,5 milioane de moldoveni și-au exprimat votul. Peste 240.000 de moldoveni au votat în afara țării și țara și-a salvat, din nou, cursul spre progres. Suntem un întreg, o familie. Am câștigat prima bătălie dintr-un război mai lung, de care atârnă soarta țării noastre. Ce s-a întâmplat ieri și în ultimii 2 ani este un atentat asupra poporului nostru de a fi parte a Europei.

Dușmanii noștri își doresc ca moldovenii să se îndoiască de puterea lor. Bandiții au vrut să folosească democrația ca pe o slăbiciune, dar moldovenii s-au unit și au învins. Am avut 150.000 de oameni plătiți ca să voteze și trebuie să învățăm din acest atac mizerabil asupra suveranității. Din păcate, justiția nu a făcut suficient pentru combaterea furtului voturilor. Trebuie să învățam lecția, am înțeles mesajul dumneavoastră. E nevoie de mai mult pentru a combate corupția. Unicul mod în care ne putem apăra democrația este votul. Doar prin vot putem preveni un dezastru. Ieri ne-ați arătat calea pe care o vreți pentru Moldova. Ca să nu pierdem ce avem, suntem obligați la o mobilizare generală la vot. Mai avem încă o bătălie. Trebuie să învingem in fața atacului masiv la cursul nostru european. Despre fraude în Moldova vorbim despre mult, iar instituțiile statului trebuie să ofere mai multe detalii. Dar, mai important este să avem o justiție care să sancționeze așa ceva. Dacă justiția ar fi funcționat, nu mai ajungeam în această situație. Aceste scheme de cumpărare a voturilor pot avea semne nebănuite. Partenerii externi respectă dorința poporului”, a declarat Maia Sandu.