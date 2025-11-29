Peste 15.000 de crendincioşi au participat, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Dintre aceștia 24 de pelerini au avut nevoie de asistență din partea echipelor medicale prezente la Mănăstirea Prislop.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara a transmis că în total, vineri, 24 de persoane au fost asistate medical: 22 de adulţi şi 2 copii. Dintre acestea, 2 persoane, un minor de 13 ani şi un 1 adult, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, indică sursa citată.

Conform reprezentanților ISU, pentru a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate au fost prezente, alături de pompieri, şi echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara şi ale UPU – SMURD, dar şi de la Asociaţia „SALVITAL”.

”Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura că fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii”, dau asigurări reprezentanţii ISU.

Cei de la ISU au si câteva recomandări pentru pelerini: ”Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie să poată avea acces în orice moment”.