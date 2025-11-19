Asociațiile nonguvernamentale au transmis că își exprimă profunda îngrijorare față de nominalizarea Ioanei Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune pe motiv că membrii Guvernului nu pot face parte din aceste consiliile de administrație.



„Acest gest vulnerabilizează rolul de supraveghere și control al consiliului de administrație al Serviciului Român de Radio și pune sub semnul întrebării credibilitatea instituției ca serviciu public independent, dedicat interesului public și nu agendei unor forțe politice, cu atât mai grav când este vorba de puterea executivă. O persoană care vorbește zilnic în numele Guvernului nu poate, în mod credibil, să supravegheze o instituție publică de media al cărei rol este să servească interesul public și să informeze cu imparțialitate și critic asupra puterii”, au transmis organizațiile.

De asemenea, Ioana Dogioiu a venit și ea cu o reacție după ce a fost propusă de premierul României pentru un loc în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Aceasta a transmis că-și va păstra și funcția purtător de cuvânt la Guvern, spunând că nu a fost o numire doar ca să fie.

„Experienta mea de radio este foarte mare. mai bine de jumatate inseamna toate pozitiile in radio de la reporter pana la producator. Faptul ca domnul Bolojan a avut incredere in mine nu poate decat sa ma onoreze”, a spus Ioana Dogioiu.

