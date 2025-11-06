Numele acestuia apare în dosar alături de afaceristul Fănel Bogos care ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență cu premierul.

Dogioiu spune însă că Bolojan nu știa nimic despre asta și că ar fi discutat cu afaceristul doar chestiuni politice.

Ioana Dogioiu confirmă că afaceristul s-a întâlnit cu premierul

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la Palatul Victoria.

A venit însoțit de domnul Bogoș. Motivul invocat a fost legat de chestiuni politice la nivelul filialei de organizare. Discuția a durat 15 minute.

Domnul prim-ministru e dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat.

Domnul prim-ministru nu se aștepta la o discuție cu domnul Bogoș pe nicio altă temă decât teme politice, așa cum i-a vorbit domnul Barbu.

În mod cert, domnul Barbu a venit împreună cu domnul Bogoș.

Că are anumite probleme… sunt absolut convinsă că domnul premier nu știa.

Tema discuției, după cum v-am spus, nu era o chestiune de afaceri.

Nu știu dacă premierul știa, dar ce vă pot spune e că domnul Bogoș a fost înregistrat în registrul de intrare al Palatului Victoria.

Înregistrarea este din ziua respectivă. ”, a transmis Ioana Dogioiu.