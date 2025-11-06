Ioana Dogioiu se încurcă în declarații. Cum vrea să-i spele imaginea lui Bolojan?

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu se încurcă în declarații în timp ce încearcă să spele imaginea premierului în scandalul traficului de influență din biroul lui Bolojan.

Numele acestuia apare în dosar alături de afaceristul Fănel Bogos care ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență cu premierul.

Dogioiu spune însă că Bolojan nu știa nimic despre asta și că ar fi discutat cu afaceristul doar chestiuni politice.

Ioana Dogioiu confirmă că afaceristul s-a întâlnit cu premierul

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la Palatul Victoria.

A venit însoțit de domnul Bogoș. Motivul invocat a fost legat de chestiuni politice la nivelul filialei de organizare. Discuția a durat 15 minute.

Domnul prim-ministru e dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat.

Domnul prim-ministru nu se aștepta la o discuție cu domnul Bogoș pe nicio altă temă decât teme politice, așa cum i-a vorbit domnul Barbu.

În mod cert, domnul Barbu a venit împreună cu domnul Bogoș.

Că are anumite probleme… sunt absolut convinsă că domnul premier nu știa.

Tema discuției, după cum v-am spus, nu era o chestiune de afaceri.

Nu știu dacă premierul știa, dar ce vă pot spune e că domnul Bogoș a fost înregistrat în registrul de intrare al Palatului Victoria.

Înregistrarea este din ziua respectivă. ”, a transmis Ioana Dogioiu.