”La vremea respectivă, cei care se duceau la facultate, băieții vreau să zic, se duceau în armată. Domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată.

Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv două programe de studii: programul de studii de 5 ani, care îți permitea să fii cadru didactic în învățământul, inclusiv în învățământul universitar, și perioada de studii de 3 ani, care îți permitea să fii profesor, doar în îvățământul preuniversitar.

Deci, domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire, eliberată de Univestitatea de Vest din Timișoara, a absolvit programul de studii de 3 ani”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, în cadrul unei conferințe de presă.