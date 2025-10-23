Dogioiu îi ține partea lui Bolojan în scandalui CV-ului: ”A fost un an în armată”

Dogioiu îi ține partea lui Bolojan în scandalui CV-ului
Dogioiu îi ține partea lui Bolojan în scandalui CV-ului

Ioana Dogioiu intervine în scandalul referitor la CV-ul premierului. Purtătorul de cuvânt al Guvernului spune că Ilie Bolojan a terminat Facultatea de Matematică din Timișoara la programul de studii de 3 ani, după ce a fost un an în armată. 

”La vremea respectivă, cei care se duceau la facultate, băieții vreau să zic, se duceau în armată. Domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată. 

Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv două programe de studii: programul de studii de 5 ani, care îți permitea să fii cadru didactic în învățământul, inclusiv în învățământul universitar, și perioada de studii de 3 ani, care îți permitea să fii profesor, doar în îvățământul preuniversitar. 

Deci, domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire, eliberată de Univestitatea de Vest din Timișoara, a absolvit programul de studii de 3 ani”, a declarat Ioana Dogioiu, joi, în cadrul unei conferințe de presă. 