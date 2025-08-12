Asociațiile avertizează că această campanie, intensificată în timpul campaniilor electorale și amplificată de discuțiile legate de propunerile de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor, a afectat în mod direct nivelul de încredere al publicului în autoritatea judecătorească.

Comunicatul transmis către Agerpres este semnat de Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR). Acesta precizează:

„Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgență prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susținută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani - exacerbată în timpul campaniilor electorale recente și în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească.”

În documentul trimis premierului, semnatarii subliniază rolul crucial al unui schimb direct de opinii între autorități și reprezentanții magistraților.

„Dialogul este esențial pentru buna funcționare a instituțiilor statului, dar devine cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătorești de a-și îndeplini funcția esențială – aplicarea legii, garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor.”

Magistrații transmit că nu pot fi înlocuite consultările reale cu mesaje publice care „discreditează” profesia și care o prezintă drept cauza tuturor problemelor din societate.

„Dialogul și consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăți. Există o distincție clară între libertatea de exprimare și critica legitimă, pe de o parte, și lipsa de respect sau presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte.”

Cele patru organizații reamintesc că menținerea stabilității și predictibilității statutului judecătorilor și procurorilor este una dintre principalele garanții pentru independența actului de justiție. În opinia lor, fiecare modificare anuală a legislației care reglementează statutul magistraților ar trebui analizată din perspectiva respectării principiilor democratice.

Un alt punct din solicitarea adresată premierului este legat de implicarea directă a judecătorilor și procurorilor în procesul de legiferare.

„Importanța participării judecătorilor și procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor” este subliniată de semnatari, care insistă asupra faptului că aceștia trebuie consultați în mod real și trebuie să aibă un „rol activ” în elaborarea legislației ce le privește statutul și funcționarea sistemului judiciar.

În final, AMR, UNJR, AJADO și APR își exprimă speranța că Executivul va accepta o întâlnire în care să fie discutate direct aceste aspecte.

„AMR, UNJR, AJADO și APR și-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înțeleasă necesitatea consultărilor cu organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, pentru a asigura un cadru de dialog adecvat atunci când sunt inițiate proiecte legislative ce implică statutul acestora, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuție însăși legitimitatea autorității judecătorești.”

