În adresă, Ministerul subliniază importanța dialogului social în prevenirea și gestionarea situațiilor tensionate și afirmă că atribuția sa este de a monitoriza aceste situații la nivel teritorial.

„Având în vedere rolul esențial al dialogului social în prevenirea și gestionarea situațiilor tensionate, cu potențial conflictual, precum și atribuțiile Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în monitorizarea acestora la nivel teritorial, vă adresăm rugămintea de a ne transmite, în cel mai scurt timp posibil, situațiile conflictuale existente sau care ar putea apărea la nivelul județului, în măsura în care acestea pot genera un impact negativ.”, se arată în document.

Prefecților li s-a explicat scopul operațiuni de verificare a pulsului societății

Ministerul justifică măsura prin necesitatea menținerii unui climat social stabil și promovării unui dialog social eficient, orientat spre soluții și o informare corectă.

„Această solicitare are ca scop consolidarea coordonării interinstituționale, în vederea prevenirii escaladării unor astfel de situații, menținerii unui climat social stabil și promovării unui dialog social eficient, orientat spre soluții și o informare corectă” se mai arată în document.

Potrivit adevarul.ro, compartimentele prefecturilor au trimis numeroase adrese organizațiilor sindicale din teritoriu cerându-le informații pe tema tensiunilor sociale, citând din documentul oficial trimis de la București.

„În vederea prevenirii escaladării unor astfel de situații, menținerii unui climat social stabil și promovării unui dialog social eficient, orientat spre soluții și o informare corectă, vă rugăm să ne transmiteți aceste date până pe 07 august 2025.”

La ce situații conflictuale existente sau potențiale se referă documentul Guvernului

Situațiile conflictuale existente sau potențiale cu impact negativ asupra opiniei publice se manifestă la nivelul întregii țări unde există o stare crescândă de nemulțumire în rândul populației.

Nemulțumirile se referă, în mare parte, la măsurile economico-fiscale adoptate sau anunțate, cum ar fi scumpirile în lanț la bunurile de consum și utilități, majorările de taxe, măsurile privind reducerea salariilor în sectorul bugetar și restructurările instituționale.

Cu excepția politicienilor, o mare parte a angajaților de la stat, dar și de la privat sunt nemulțumiți. De exemplu, polițiștii și militarii, medicii, profesorii și magistrații. Cei din urmă doar daca se pun în practică măsurile anunțate, cele referitoare la mărirea vârstei de pensionare și reducerea pensiilor judecătorilor și procurorilor.