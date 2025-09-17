Scenele sângeroase au avut loc într-un complex comercial din Sectorul 6. Agresorul s-a apropiat de fosta sa parteneră care era în mall cu soțul ei. Pe acesta din urmă l-a atacat cu un cuțit, însă bărbatul a reușit să îl dezarmeze și l-a înjunghiat de două ori în spate.

Agresorul a fost dus de urgență la spital, iar soțul femeii a fost condus la secție pentru audieri. Chiar în aceeași zi, aceeași femeie de 40 de ani s-a plâns autorităților că fostul partener i-a spart un geam.

Pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu.