Luptă cu cuțite într-un mall din Capitală: un bărbat, transformat din atacator în victimă. Mărul discordiei, o femeie/ Captură video
Conflict violent într-un mall din Capitală! Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă după ce a fost dezarmat și înjunghiat cu un cuțit de un alt bărbat! Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii! 

Scenele sângeroase au avut loc într-un complex comercial din Sectorul 6. Agresorul s-a apropiat de fosta sa parteneră care era în mall cu soțul ei. Pe acesta din urmă l-a atacat cu un cuțit, însă bărbatul a reușit să îl dezarmeze și l-a înjunghiat de două ori în spate.

Agresorul a fost dus de urgență la spital, iar soțul femeii a fost condus la secție pentru audieri. Chiar în aceeași zi, aceeași femeie de 40 de ani s-a plâns autorităților că fostul partener i-a spart un geam.

Pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu. 