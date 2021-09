Anunțul morții a fost făcut de fiul actorului.

Născut William Garson Paszamant, în Highland Park (New Jersey), Garson a studiat teatrul la Wesleyan University şi a obţinut diploma de master la Yale School of Drama. După absolvire, a avut roluri în „Cheers” (1982), „Family Ties” (1982) şi „L.A. Law” (1986) şi apariţii în „Boy Meets World”, „The X-Files”, „Friends”, „Twin Peaks”, „Melrose Place”, „Buffy the Vampire Slayer” şi „Ally McBeal”.

Pe lângă „Sex and the City”, Garson a jucat în „White Collar” (USA Network), din 2009 până în 2014. A fost cunoscut şi ca Ralph din comedia romantică „Little Manhattan” (2005), Gerald Hirsch în serialul „Hawaii Five-0”, din 2015 până în 2020, şi Henry Coffield în „NYPD Blue”, în 1993.

Mai recent, a apărut în „Two and a Half Men”, „Hot in Cleveland”, „Stargate SG-1” şi „Pushing Daisies”. A şi regizat câteva episoade din „White Collar” şi „Girl Meets World”, în care a avut şi un rol episodic.

Actorul a revenit în rol şi în filmele inspirate de serial, ”Sex and the City” şi ”Sex and the City 2” şi, recent, a filmat pentru noul capitol al serialului, ”And Just Like That”, produs de HBO Max.

În film, a jucat în „KingPin” (1996), „There’s Something About Mary” (1998), „Fever Pitch” (2005), „Soapdish” (1991), „Groundhog Day” (1993), „Being John Malkovich” (1999) şi „Freaky Friday” (2003). Pe lângă „And Just Like That”, el era implicat şi în serialul „Duke of the Valley”. Garson a adoptat un băiat, Nathen, în 2009, şi a fost de două ori purtător de cuvânt pentru National Adoption Day, potrivit hotnews.

”Familia ”Sex and the City” a pierdut unul de-a ei. Minunatul nostru Willie Garson”, a spus Michael Patrick King, producător executiv al ”SATC” şi ”And Just Like That”.

”L-am iubit cu toții și ne-am bucurat să lucrăm cu el. Avea un umor infinit, pe ecran și în lumea reală. A fost o sursă de inspirație, prietenie și cunoaștere în lumea showbiz-ului”, a transmis Cynthia Nixon, care a jucat-o pe Miranda Hobbes.

”Willie Garson a fost în viaţă şi pe ecran un prieten devotat şi o lumină strălucitoare pentru oricine din universul lui”, se arată într-un comunicat HBO/ HBO Max.

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită, dar Patrick King, producător executiv pentru ”Sex and the City” și” Just like that”, a precizat că ”Willie Garson lucra chiar și când era bolnav”. Potrivit presei, actorul suferea de cancer.