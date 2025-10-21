"Eram solicitat de foarte mult timp de oameni cu care mă întâlneam atât la Bruxelles, cât și în țară, să facem ceva, să găsim o soluție. Aveam de mai mult timp această idee cu "Dreptate și frăție", era o structură pe care a înființat-o Bălcescu pe la 1843 și a pregătit Revoluția de la 1848. Câțiva prieteni, când au auzit, mi-au spus că este o idee extraordinară.

De ce "dreptate" și de ce "frăție"? Pentru că oamenii nu mai au niciun fel de dreptate în țară: nici dreptate socială, nici dreptate în justiție, nici măcar dreptate în economie. M-am gândit că există posibilitatea să schimbăm ceva, să găsim un set de oameni care să fie animați de un cu totul alt set de idei și principii decât interesu personal (…). Și iată că am găsit grupuri în 12 județe," a explicat europarlamentarul Luis Lazarus, liderul noii formațiuni, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus.

Partidul Dreptate și Frăție (PDF) a fost înregistrată oficial la Tribunalul București în iulie 2025.