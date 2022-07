„A fost o reacție glumeață, Daea se întoarce”, a explicat Ludovic Orban comentariul făcut după ce Petre Daea a fost nominalizat de PSD pentru portofoliul Agriculturii.

Ludovic Orban a scris miercuri pe Facebook, după anunțul înlocuitorului lui Adrian Chesnoiu la Agricultură: „Cormorani din toate bălțile, uniți- vă! Daea se întoarce!”.

„Dl Daea a devenit membru al partidului comunist in 1970, dupa ce a terminat studiile a fost implicat in agricultura socialsta, care stim ca era marcata de furturi pe scara larga si raportari care nu aveau legatura cu realitatea. A fost la CAP si UASCT, adjunct la judeteana de partid in Mehedinți, vicepresedinte pe agricultura, a fost si director un an in 1986. Lumea s-a schimbat profund, în primul rand structura proprietatii, se lucreaza pe terenuri private”, a menționat Ludovic Orban în descrierea parcursului profesional al lui Petre Daea, la Controversat.

„Petre Daea a mai fost ministru vreo 6 luni în guvernul Năstase și a fost un ministru favorit al lui Liviu Dragnea, a traversat cele trei guverne puse de Dragnea - Grindeanu, Tudose și Dăncilă.

Mi se pare mai degraba o figură vetustă, are populisme, pitorești, să mănânci slănină din portbagaj, să te lași stropit de irigații, a avut o originalitate. De amuzament...”, l-a caracterizat Ludovic Orban pe Petre Daea.

„Din punctul meu de vedere este complet nepotrivit pentru momentul actual si pentru ce trebuie sa insemna agricultura si masurile implementate. Agricultura românească are mai multe directii de actiune, pe care Daea nu e pregatit să le ia”, a punctat Ludovic Orban, vineri seară, la Controversat, cu Ionela Arcanu.

Ludovic Orban a enumerat și măsurile care ar trebui să fie luate ca ministru al Agriculturii de către Petre Daea.

„Aș aloca bani in irigatii, investitii si sprijinirea producătorilor agricoli la piata, avem operatiuni ce lipsesc - depozitare, sortare, marcare, ce se poate realiza printr-o asociere. Pentru ca nu poate fiecare sa isi desfaca marfa. (...)

Este nevoie de sustinerea procesari în agricultura. Avem deficit pe agricultură, structura exporturilor e bazata pe cereale vrac si animale vii si importul pe alimente procesate. Trebuie investiții în procesare, pentru valoare adaugata, in zootehnie, pentru o piata suplimentara pentur cereale. Și, evident, important este, dar nu stiu daca dl Daea e cel mai bun lobbyist, că noi trebuie sa ajungem la convergenta in subventiile acordate in România, la nivelul mediu, sa crestem competitivitatea fermierilor români”, a explicat Ludovic Orban, la Controversat, cu Ionela Arcanu.