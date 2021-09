„Mă bucur să fiu astăzi aici pentru a transmite un mesaj de colaborare, de parteneriat. Am apreciat cali profesională și morală a rep URMR.

„UDMR are un congres liniștit la care nu are alegeri interne. Celelalte formațiuni, respectiv PNL și USR PLUS au două congrese competitive care sperăm să ajungă la un deznodământ democratic astfel încât să putem pune punct acestei crize politice care ne face rău tuturor. România are nevoie de un Guvern stabil”, a remarcat președintele PNL.

„PNL este dedicat susţinerii valorilor liberale, în primul rând a drepturilor şi libertăţilor fundamantale a cetăţenilor, a avut o relaţie de colaborare cu UDMR şi de-a lungul celor 31 de ani de democraţie de multe ori au fost poziţii apropiate şi am participat la mai multe guvernări. Cea a CDR, a Alianţei DA şi ne aflăm din nou la guvernare împreună. Am apreciat corectitudinea UDMR în respectarea programului de guvernare. Am apreciat calitatea profesională şi morală a reprezentanţilor UDMR", a mai spus Orban.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut un apel către PNL și USR-PLUS să se așeze la masa discuțiilor și să facă un guvern pentru următorii 4 ani, așa cum au promis electoratului.