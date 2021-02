"Am luat decizia (testării rapide real time PCR - N.R.) ca o măsură de precauție suplimentară pentru că, spre deosebire de alte dăți, la comisiile reunite de buget am stabilit că este necesară prezența fizică și am dat posibilitatea testării rapide a tuturor participanților. (...) Cel mai probabil, cheltuielile cu testările vor fi suportate din bugetul Camerei Deputaților." a precizat Ludovic Orban.

Măsura ar urma să se aplice tuturor celor prezenți în comisiile de specialitate, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați. Liderul PNL a mai precizat că cine este depistat pozitiv la testul COVID-19 nu va avea acces și va fi înlocuit.

Potrivit calendarului, joi ar urma să aibă loc centralizarea şi gruparea amendamentelor, ședinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci, precum și dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci.

Joi, vineri și sâmbătă vor avea loc și dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.