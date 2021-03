Ludovic Orban: "Astăzi am dezbătut subiectul şi am luat o decizie în Biroul Politic, în care am mandatat senatorii PNL să voteze împotriva moţiunii iniţiate de PSD. (...) Când este vorba de poziţionări politice, Biroul Politic ia decizii. La fel am făcut şi în cazul celeilalte moţiuni din Camera Deputaţilor împotriva unui alt ministru. Legat de moţiunea pe Economie am stabilit clar poziţia politică a partidului. Pe de altă parte, noi susţinem implementarea eficientă şi rapidă a tuturor programelor de susţinere a mediului de afaceri şi aici este vorba de creşterea vitezei de evaluare a solicitărilor de finanţare pe Pilonul II - capital de lucru, în cadrul finanţărilor pe care le-am hotărât din fonduri europene, de asemenea, realizarea cât mai rapidă a normelor metodologice privind schema de ajutor de stat pentru susţinerea companiilor din cadrul HORECA. Sunt o serie de alte proiecte care trebuie tratate cu toată seriozitatea, pentru că ele, de fapt, vin în sprijinul mediului de afaceri şi, practic, printre motoarele de creştere economică pe care noi le gândim este acest motor de creştere fundamental - dinamizarea, susţinerea companiilor private, în special a companiilor private care au avut de suferit de pe urma pandemiei de COVID.”