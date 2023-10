”România şi Germania au un parteneriat robust şi dinamic, consolidat de dialogul politic constant, cooperarea economică deosebită şi angajamentele reciproce pe plan european şi nu numai. Am avut astăzi o întrevedere cu o delegaţie de parlamentari şi oficiali din Germania, condusă de Andre Baumann, secretar de stat în Ministerul Mediului, Protecţiei Climatice şi Sectorului Energiei din Baden-Württemberg”, a transmis, joi, Lucian Bode, într-un mesaj postat pe Facebook.

Secretarul general al PNL a precizat că a aprofundat dialogul la nivel politic cu landul Baden-Württemberg şi a discutat aspecte de interes comun referitoare la cooperarea economică, protecţia mediului şi energia regenerabilă, în spiritul valorilor comune europene.

”În cadrul discuţiilor avute, am evidenţiat importanţa relaţiei economice bilaterale cu landul Baden-Württemberg şi am încurajat dezvoltarea acesteia în ceea ce priveşte domeniul noilor tehnologii şi digitalizării transporturilor, sprijinii cercetării, dezvoltării şi inovării în energie, inclusiv la nivelul comunităţilor locale şi municipalităţilor din România şi Germania. Nu în ultimul rând, am discutat aspecte referitoare la contextul european de securitate, ocazie cu care am evidenţiat rolul deosebit pe care România îl are în arhitectura de securitate a UE”, a arătat Bode.

Fostul ministru de Interne a precizat, de asemenea, că a adus în discuţie subiectul aderării României la spaţiul Schengen, mulţumindu-le partenerilor germani pentru sprijinul constant acordat României în această privinţă.

