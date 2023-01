„Sunt în acest partid de 30 de ani și din acest partid o să plec acasă, ca fiecare dintre noi. O să încerc să stau în funcția de președinte atâta timp cât dumneavoastră îmi acordați acest vot și mai ales atâta timp cât eu consider că sunt un plus pentru Partidul Social Democrat. N-am să stau niciun minut și nicio secundă în plus și n-am să fac niciun fel de jocuri în Partidul Social Democrat de a menține o așa-zisă putere”, a declarat Marcel Ciolacu.