Membrii americani și ruși s-au distrat împreună la trecerea dintre ani și au sărbătorit cu pălării de Moș Crăciun, beteală și un brad improvizat, asta deși rușii sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi.

Mai mult, aceștia au pus și un banner cu mesajul "Anul Nou" scris în limba rusă. Imaginile au fost făcute publice de NASA.

The Exp 68 crew wraps up a busy year working on research and maintenance ahead of the New Year’s holiday while engineers and managers discuss potential next steps in response to the Soyuz MS-22’s external cooling loop leak. https://t.co/jkZOzsrZBL