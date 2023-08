Mai mult, unii dintre localnici s-au trezit și cu amendă și dosar penal, pentru simplu fapt că au vrut să își ajute animalele care depind fizic de hrană de la ei.

O localnică a avut inspirația să filmeze interacțiunea și a postat-o pe rețelele de socializare

„Asa se poarta autoritățile după ce am pierdut ambii parinti, noi încercând sa hrănim animalele ramase în viata și sa luam niște haine .Acest om a fost trimis de comandantul lor sa ne însoțească pana la poarta,iar în curte sa între doar domnul pompier.respect pt pompierul care s a oferit sa ne ajute cu hrănirea animalelor,iar celalalt om a întrat sa ne spună ca trebuie sa ne păzească sa nu furam ceva sau sa fugim.Într-un final a ajuns soțul meu la sectia de politie incatusat de comandant și încă 2 persoane,iar pe mine m a bruscat sa ies odată din curte de parca am fi fost niște criminali fiindcă domnul comandant a fost supărat ca am folosit telefonul în condițiile în care și el avea telefonul la el(oare era închis sa nu existe pericolul unei explozii).Așadar domnul comandant I a facut dosar penal și I a dat amenda maxima soțului meu”, a scris Oana Barbu pe Facebook.

Femeia din Crevedia a revenit cu un nou videoclip în care demonstrează cum li se interzice să filmeze, chiar dacă autoritățile filmează la liber toată zona.

„Domnii polițiști folosesc telefoanele fără nici un pericol în prezenta cisterne,dar noi cetățenii nu putem .Oare de ce vor sa ascundă ceva???”, scrie femeia pe pagina sa de socializare.

