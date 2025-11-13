Echipa lui Liviu Negoiță a emis un comunicat de presă în care sunt evidențiate motivele deciziei luate de către Liviu Negoiță pentru a nu-și mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parțiale din București (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă pentru a avantaja candidații partidelor parlamentare, finanțate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi și acțiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanți în secțiile de vot – chiar și când nu au candidați!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esențiale pentru bucureșteni;) s-a decis că Liviu Negoită SĂ NU-ȘI DEPUNĂ CANDIDATURA pentru Primăria Capitalei (nu e o retragere, Liviu Negoita nu era înscris oficial în cursa electorală).

Este o reacție legitimă de protest în fața abuzurilor evidente. În decursul acestei zile, domnul Negoită va anunța public decizia luată în deplin acord cu PUSL. Este un moment care ne consolidează determinarea de a ne pregăti foarte serios pentru alegerile din 2028.”, conform comunicatului de presă al echipei lui Liviu Negoiță.