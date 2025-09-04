”Planul B ce înseamnă? Capul de pod împotriva Rusiei, care a început să fie construit chiar dinainte de 2014, dar începând cu 2014 masiv. 2014 este anul în care s-a dat lovitura de stat în Ucraina, au dat jos un președinte ales. Au recunoscut-o și americanii. Și-au zis că acolo nu se mai poate și atunci hai să pregătim în interiorul NATO capul de pod. Și România s-a dovedit pentru ei că are cea mai bună așezare pentru a fi următorul cap de pod. Mare, infrastructură… Asta pentru România înseamnă un risc uriaș, un risc uriaș. Și atunci asta este pentru mine explicația clară. N-am niciun dubiu că, de fapt, ăsta a fost motivul pentru care s-au anulat alegerile și tot ceea ce s-a întâmplat de la anularea alegerilor.

M-am gândit de ce ăștia au luat și iau în continuare aceste măsuri nenorocite, aceste pachete, pachete, colete. M-am gândit, că le iau din prostie. Nu e exclus. Din neștiință, din răutate, din dușmănie… Eu cred că au fost îndemnați și încurajați și sunt în continuare încurajați să ia aceste măsuri care să provoace atâtea discuții, atâtea urlete, atâta nemulțumire, atâta dezbateri, încât lumea să nu mai fie atentă la scopul principal, și anume militarizarea României, care începe să se întâmple într-un ritm din ce în ce mai alert”, a declarat Liviu Dragnea, la emisiunea „Marius Tucă Show”.