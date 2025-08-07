Fostul președinte al PSD a vorbit despre rolul esențial pe care Iliescu l-a avut în anii de început ai democrației românești, într-un context fragil și tensionat. A amintit că acesta a fost de patru ori în fruntea statului, dintre care de trei ori ales prin vot, și că a avut o contribuție semnificativă la orientarea României către NATO.

În plan politic, Dragnea l-a numit pe Iliescu „părintele politic și spiritual al PSD”, spunând că partidul îi datorează mult pentru ce a devenit astăzi. Și-a exprimat recunoștința pentru moștenirea lăsată și a transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice.

Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului.

A fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămân de acum în seama istoriei.

Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit.

Drum bun în istorie, domnule președinte! Condoleanțe familiei și celor apropiați!”

Dragnea, ignorat de PSD la moartea lui Iliescu

Ulterior, într-un comentariu la propria postare, Dragnea a reacționat și la unele critici primite. A spus că ar fi sperat ca actuala conducere a PSD să fie în stare să organizeze un gest simbolic de unitate, printr-o prezență comună la Cotroceni – atât a liderilor de acum, cât și a foștilor președinți ai partidului. Ar fi fost, în opinia sa, un gest de reconciliere și o datorie morală.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Dragnea a anunțat că va merge singur, a doua zi, la mormântul lui Ion Iliescu, pentru a depune o coroană și a-și lua rămas-bun. Postarea sa a adunat peste o mie de comentarii în doar două ore, semn că moartea fostului președinte continuă să stârnească emoție și dezbateri în societate.

„Un răspuns la unele comentarii …

Am crezut că cei care conduc acum PSD, vor fi în stare să se organizeze ieri, în așa fel încât la Cotroceni, sa mergem împreună, actuala conducere și foștii președinți ai PSD. Era o obligație morală și ar fi putut fi un semnal de reconciliere.

N-au vrut, n-au putut sau nu le-a păsat. Așa că am hotărât să merg mâine, singur, la mormântul domnului Președinte Iliescu, să depun o coroană și să mi iau rămas bun”, a scris Liviu Dragnea în secțiunea de comentarii.