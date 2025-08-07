În timp ce foști premieri și membri marcanți ai scenei politice participau la ceremoniile funerare, actualul președinte al României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la niciunul dintre momentele oficiale. Totuși, conform informațiilor pe surse, acesta s-ar fi aflat chiar în incinta Palatului Cotroceni.

Printre cei care au participat la ceremonii s-au numărat foștii prim-miniștri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă. De asemenea, și-au făcut apariția Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, fostul senator PSD Șerban Nicolae, precum și Virgil Măgureanu, cel care a condus primul Serviciu Român de Informații post-decembrist.

Ministerul Apărării Naționale, aflat sub conducerea lui Ionuț Moșteanu, membru al USR, partid care anunțase în mod oficial că nu va lua parte la înmormântare, a trimis o coroană de flori în semn de respect.

Cu toate acestea, printre absenții notabili s-au numărat Klaus Iohannis, fost președinte, și Nicușor Dan, actualul șef al statului. Niciunul dintre cei doi nu a fost prezenți la funeralii. Un alt nume care a lipsit complet din peisajul comemorativ a fost cel al lui Mircea Geoană, fost lider PSD, fost ministru de Externe și președinte al Senatului.

Potrivit surselor, Nicușor Dan s-ar fi aflat la Palatul Cotroceni în ambele zile, miercuri și joi, însă nu a fost prezent la niciunul dintre evenimentele funerare organizate.

Chiar și în lipsa participării fizice, ambii – și Klaus Iohannis, și Nicușor Dan – au transmis mesaje publice de condoleanțe la scurt timp după anunțul decesului.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte”, a transmis, printr-o postare pe Facebook, președintele Nicușor Dan, marți.

Klaus Iohannis a publicat, la rândul său, un mesaj în care afirma: „Primul Președinte ales al României post-decembriste, Ion Iliescu, s-a stins astăzi din viață. Mandatele sale de președinte au avut un impact semnificativ asupra României.” Tot Iohannis a adăugat în același mesaj: „Transmit condoleanțe soției și celor apropiați! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!”

