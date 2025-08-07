Organizatorii au transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare, încurajând clujenii să participe în mod individual, fără a se aduna în grupuri:

„Aveți telefon? Bun! Aveți și boxă? Și mai bine! Mâine, haideți să se audă Imnul Golanilor în toate cartierele Clujului! #LaOreFixe!”, se arată în apelul public publicat de Umbrela Anticorupție.

Cum se desfășoară protestul

Forma de protest aleasă este una exclusiv sonoră. Participanții sunt încurajați să difuzeze „Imnul Golanilor” – un simbol puternic al protestelor anticomuniste din anii \"90 – de pe telefoane mobile, boxe portabile sau din mașini, la ore fixe, în orice zonă din oraș.

„Imnul Golanilor” a devenit, în 1990, un strigăt de nemulțumire împotriva regimului postcomunist și al violențelor care au urmat manifestațiilor din Piața Universității. Mesajul transmis de această acțiune din Cluj face referire la moștenirea politică a lui Ion Iliescu și la impactul controversat al deciziilor sale în perioada de tranziție.

Participanții sunt liberi să aleagă orice loc din care să difuzeze imnul – fie de la fereastră, balcon sau chiar din interiorul unui autovehicul – scopul fiind acela ca mesajul să se audă clar și răspicat în întreaga comunitate.

În contextul funeraliilor și al doliului național

Fostul președinte Ion Iliescu a decedat marți, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul „Agrippa Ionescu”, unde fusese internat de aproape două luni. Medicii l-au diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ceremonia de înmormântare a fost programată pentru joi, 7 august. Slujba religioasă are loc începând cu ora 10:30, la biserica Palatului Cotroceni. După slujbă, cortegiul funerar se deplasează către Cimitirul Ghencea 3, unde va avea loc înhumarea, în prezența exclusivă a familiei și a câtorva apropiați.

Guvernul României a stabilit că ziua de 7 august este zi de doliu național, o decizie care a provocat tensiuni în coaliția guvernamentală, în special între PSD și USR. De asemenea, funeraliile sunt organizate cu onoruri de stat, aspect care a fost intens dezbătut în spațiul public, având în vedere trecutul politic și percepția asupra moștenirii lăsate de Iliescu.

Umbrela Anticorupție, activă și în trecut

Organizația Umbrela Anticorupție a fost implicată și în alte proteste civice de amploare în Cluj-Napoca, în special în perioade în care subiectele legate de justiție și corupție au fost în centrul atenției publice. De această dată, acțiunea are un caracter simbolic, sonor, fără prezență fizică organizată, accentul fiind pus pe amintirea evenimentelor din 1990 și pe promovarea unei forme de exprimare pașnică.

Ion Iliescu, o figură centrală în istoria postdecembristă

Ion Iliescu a fost primul președinte al României după căderea regimului Ceaușescu și a deținut această funcție în trei mandate – între 1990-1996 și 2000-2004. A fost implicat în multiple momente-cheie ale tranziției politice și economice din România și a rămas o figură extrem de controversată din cauza rolului său în evenimente precum Mineriadele și intervențiile asupra mișcărilor civice.

