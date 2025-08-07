Romania isi ia astazi adio de la primul presedinte al perioadei postdecembrista. Este o zi foarte importanta, zi de doliu national, iar drapelele Romaniei vor fi arborate in berna.

Programul ceremoniei este unul foarte bine pus la bunct si, totodata, destul de stric, stabilit conform dorintelor familiei fostului presedinte.

Principalele evenimente ale zilei de astazi:

- sosirea invitatilor la Palatul Cotroceni pentru un ultim ramas-bune

- la orele pranzului va avea loc o ceremonie religioasa la Biserica Cotroceni

- in jurul orei 13.00, sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ion Iliescu ar urma sa ajunga la Cimitirul Ghencea 3, unde va fi inmormantat pe alea presedintilor.

Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc.



Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul \"Palat Cotroceni\".



După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă \"Mihai Viteazul\", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.



Cortegiul cu sicriul fostului președinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III.



La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul.



Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Miercuri, marii absenti de la Palatul Cotroceni, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ion Iliescu, au fost actualul presedinte al Romaniei, Nicusor Dan, si fostul sef de stat Klaus Iohannis. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, Nicusor Dan a promis ca va fi prezent la evenimentul de astazi.

Ion Iliescu a fost șef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004.



A murit marți, la Spitalul \"\"Agrippa Ionescu\"\" din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.