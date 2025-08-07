În perioada post-mandat, Ion Iliescu a beneficiat de facilități prevăzute de Legea nr. 406/2001, care se aplică tuturor celor care au deținut funcția supremă în stat. Acestea au inclus protecția permanentă din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), o locuință de protocol asigurată gratuit, o indemnizație lunară semnificativă, precum și un autoturism cu șofer. Pe lângă acestea, fostul președinte a continuat să primească și venituri salariale din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. Din toate aceste surse, în ultimii zece ani, veniturile sale au totalizat peste 320.000 de euro, cu o pensie lunară de peste 21.000 de lei.

În urma decesului, apare o întrebare firească: care dintre aceste beneficii pot fi păstrate de Nina Iliescu?

Deși s-ar putea crede că reședința în care a locuit cu soțul ei, situată în cartierul Primăverii, ar trebui eliberată, situația nu se încadrează în acest scenariu. Ion Iliescu a cumpărat apartamentul din vila respectivă la începutul anului 1997, după ce și-a încheiat mandatul, pentru suma de 7.100 de dolari. Tranzacția a avut loc la scurt timp după ce acesta a pierdut alegerile în favoarea lui Emil Constantinescu.

Această achiziție schimbă complet situația: Nina Iliescu nu trebuie să evacueze locuința, deoarece aceasta nu mai este una de protocol, ci proprietate personală. Dacă Ion Iliescu nu ar fi cumpărat acel apartament, ar fi intervenit Legea nr. 406/2001, care prevede în mod explicit că la decesul unui fost președinte, locuința de protocol trebuie eliberată de către soțul sau soția supraviețuitoare în termen de 60 de zile.

Conform aceluiași act normativ, toate drepturile conferite foștilor președinți ai României – precum protecția SPP, autoturismul oficial, locuința de protocol și indemnizația specială – sunt valabile strict pe durata vieții titularului. Articolul 4, alineatul (3), stipulează că aceste facilități se acordă membrilor familiei doar „pe durata vieții titularului”, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, ele nu pot fi transmise moștenitorilor sau partenerului de viață.

Protecția asigurată de SPP, șoferul și vehiculul de serviciu, la fel ca indemnizația specială, se anulează odată cu decesul. Nu există niciun cadru legal care să permită extinderea acestor avantaje către Nina Iliescu sau alt membru al familiei. Ele sunt oferite în mod personalizat, pentru titularul funcției, și dispar odată cu acesta.

Singura posibilitate legală de continuare a unui beneficiu este legată de pensie. Potrivit legislației din sistemul public de pensii, Nina Iliescu poate opta pentru pensia de urmaș, în cazul în care aceasta este mai avantajoasă decât pensia pe care o primește în prezent. Concret, ar putea beneficia de 50% din pensia fostului președinte, ceea ce ar însemna o sumă de peste 10.500 de lei lunar, în comparație cu pensia sa actuală de aproximativ 2.464 de lei.

În anul 2018, Nina Iliescu a simțit nevoia să clarifice în spațiul public unele informații vehiculate cu privire la veniturile sale:

„Nu, pensia mea nu a crescut ca în povești, ci s-a mărit, conform legii, în ultimii zece ani, până la o sumă lunară care depășește cu puțin 2000 de lei”, scria aceasta pe blogul oficial al soțului ei.

Așadar, dacă în 1997 Ion Iliescu nu ar fi cumpărat apartamentul din Primăverii, Nina Iliescu s-ar fi aflat acum în situația de a părăsi imobilul în decurs de două luni de la decesul acestuia, pierzând astfel locuința. Această decizie luată cu mai bine de două decenii în urmă a făcut diferența între siguranță și incertitudine pentru văduva fostului președinte.

