USR este calificat drept un partid cu „anticomunism militant”, iar președintele României, Nicușor Dan, este acuzat de „lașitate politică” pentru absența sa de la catafalc.

PSD Sibiu critică dur reacțiile USR după moartea lui Ion Iliescu

Scrisoarea transmisă de PSD Sibiu acuză USR de o atitudine „violentă” și „ostentativ radicală” în legătură cu organizarea și simbolistica funeraliilor de stat acordate fostului lider. Potrivit lui Gheorghe Bichicean, acest comportament ar reflecta o problemă morală mai profundă în societatea românească.

„Moartea fostului președinte Ion Iliescu a adus în spațiul public românesc nu doar rememorări, nu doar tăceri, ci și o revărsare violentă de ură, venită mai ales dinspre o zonă politică pretins modernă: Uniunea Salvați România (USR). Această reacție, pe alocuri disprețuitoare, pe alocuri ostentativ radicală, ridică întrebări nu despre Ion Iliescu, ci despre starea noastră morală ca societate”, scrie profesorul universitar.

„Copiii de grădiniță din 1989” nu pot da verdicte, spune Bichicean

Profesorul continuă prin a pune sub semnul întrebării autoritatea morală a celor care nu au trăit Revoluția din 1989 ca adulți. El sugerează că opiniile tinerilor lideri politici sunt lipsite de relevanță istorică și empatie reală față de complexitatea momentului respectiv.

„Este cu adevărat tulburător să vezi cum persoane care în 1989 erau copii de grădiniță sau nici nu se născuseră își exprimă azi - cu siguranța unei justiții absolute - sentințe istorice, verdicte morale și apeluri la boicotul unor funeralii naționale. Este la fel de grav să constați că în fruntea unui partid parlamentar, care pretinde că vrea să salveze România, se află un cetățean, crescut și format, totuși, într-o cultură democratică (Germania), care se consideră îndreptățit să stabilească cine merită sau nu recunoștință publică în România”.

PSD: „USR a transformat doliul într-o tribună de propagandă”

În același mesaj, Gheorghe Bichicean susține că opoziția exprimată de USR față de funeraliile naționale a fost utilizată ca platformă de promovare ideologică, și nu ca manifestare democratică.

„USR a transformat doliul într-o tribună de propagandă. Refuzul de a onora o zi de doliu național, apelurile la ignorarea simbolurilor statului român, criticile virulente față de organizarea funeraliilor, toate acestea nu reflectă convingeri democratice, ci o criză profundă de caracter public”.

Lipsa lui Nicușor Dan de la catafalc – considerată „declin al instituției prezidențiale”

Social-democratul îl acuză pe Nicușor Dan că, prin absența sa de la catafalc, transmite un mesaj negativ nu doar politic, ci și simbolic. El leagă gestul președintelui de influența pe care USR ar avea-o asupra sa.

„Faptul că președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la catafalc, este elocvent. Nu doar ca gest de lașitate politică, ci ca declin al instituției prezidențiale în fața radicalismului de partid. Căci da, Nicușor Dan a fost și este om de casă al USR. Iar această absență spune mai mult decât orice discurs: spune că nu mai există respect nici pentru simboluri, nici pentru tradiții, nici pentru reconciliere”.

