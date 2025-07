„Sunt trei direcții importante pe care le vizăm prin măsurile pe care le propunem în acest pachet.

O direcție importantă este să avem mai multă eficiență și mai multă responsabilitate în administrația publică locală.

A doua direcție este să întărim capacitatea administrativă pentru a gestiona probleme, pentru a genera dezvoltare în așa fel încât primăriile din localitățile noastre să fie factori de dezvoltare ai comunităților.

Iar a treia direcție ține de componenta de politici publice de descentralizare, de simplificare și de digitalizare în așa fel încât, prin adoptarea acestor politici, să avem o administrație care are decizia cât mai aproape de cetățean, dar care lucrează într-o formulă simplificată și digitalizată.

Eu o să mă refer la prima direcție, cea de administrație mai eficientă, și o să punctez principiile măsurilor pe care le propunem în această zonă.

Una din măsurile importante care vor fi propuse este legată de plafonarea numărului de angajați, deci stabilirea unui număr maxim care va fi stabilit pentru fiecare localitate la nivel național.

Pentru primari, indicatorul principal va fi numărul de locuitori, pentru că, în general, primăriile au funcții asemănătoare, iar pentru consiliile județene pot fi indicatori rafinați, nu doar numărul de locuitori din județ, ci pot fi numărul de unități administrative sau, dacă ai un spital județean în subordine, sau dacă nu are un consiliu județean, atunci trebuie să aibă, de exemplu, un mic compartiment, 2-3 persoane care să gestioneze această activitate, sau, în funcție de numărul de autorizații de construire pe care direcția arhitectului șef le eliberează, dacă eliberează pentru toate unitățile administrative sau doar parțial, și în felul acesta vom avea un număr maxim de angajați ai primăriilor din România, în funcție de mărimea localității, și un număr maxim de angajați pentru consiliile județene.

De ce este nevoie de această măsură?

Astăzi, avem situații în care avem primari cu un număr mic de angajați care funcționează foarte bine, și avem aceleași primării având o populație asemănătoare cu un număr mult mai mare de angajați, unde nu se vede niciun plus de serviciu, un plus de calitate, pe care cetățenii respectivi să îl perceapă de la aceste primării.

Avem consilii județene care au un număr de aproximativ 100 de angajați, și avem consilii județene mai mici care au un număr de peste 200 de angajați, și nu s-a constatat că, la acelea cu număr redus, sunt disfuncționalități în activitate sau că nu își gestionează problemele.

Pe cale de consecință, modul în care va fi stabilit că, acolo unde personalul în administrațiile publice locale a fost supradimensionat, să trebuiască să fie redus, iar la autoritățile unde acesta este deja redus, această măsură nu îi va afecta; dimpotrivă, dacă periodic am avut organigramele blocate și nu au mai putut face angajări, această măsură le va permite celor care au personalul calculat în mod corect să aibă flexibilitate de a-și stabili organigramele așa cum își doresc.”