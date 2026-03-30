Românii își regândesc meniul de Paște și caută variante mai ieftine. Acum, cu două săptămâni înainte de sărbătorile pascale, rezervările pentru carnea de miel sunt la jumătate față de anul trecut, iar crescătorii spun că oamenii întreabă de preț, apoi renunță.

În contextul scumpirilor, mulți aleg să cumpere doar jumătăți de miel sau chiar porții mai mici ca să-și protejeze bugetul familiei. În același timp, începe să prindă teren o alternativă, și anume carnea de ied. Are un preț apropiat, dar este percepută ca fiind mai ușoară și, în unele cazuri, mai convenabilă ca preț.

Pentru familiile care nu mai vor să cheltuiască la fel de mult ca în anii trecuți, schimbarea devine o soluție practică. Tendința se vede atât la sat, cât și la oraș. Românii cumpără mai puțin și caută opțiuni mai accesibile, iar masa tradițională de Paște se adaptează tot mai mult la realitatea din portofel și la realitatea zilelor prezentului.