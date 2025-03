Deși majoritatea instituțiilor financiare aplică taxe atunci când folosești un card de debit pentru a scoate numerar de la bancomatele din străinătate, există câteva bănci pe piață care nu impun astfel de comisioane, conform unei analize Finzoom. Pentru a putea realiza retrageri de numerar fără taxe de la orice bancomat din lume, este necesar să respecți anumite condiții, cum ar fi: direcționarea veniturilor către banca respectivă și/sau efectuarea unui număr minim de plăți lunare cu cardul, alegerea unui card de debit inclus într-un pachet de cont curent sau respectarea unei limite maxime stabilite de bancă pentru retragerile de numerar.

BRD: Dacă utilizezi cardurile de credit oferite de BRD (Card Standard sau Card Gold) pentru a efectua retrageri de numerar de la bancomatele băncii, dar și de la alte bancomate din România sau din străinătate, nu vei fi supus niciunui comision.

First Bank: La First Bank, retragerea de numerar cu cardurile de credit (VISA Franklin sau VISA Exclusive Gold) de la ATM-urile proprii, precum și de la cele naționale sau internaționale, nu implică taxe.

Exim Banca Românească: Exim Banca Românească nu aplică comision pentru retragerile de numerar efectuate cu carduri de credit (Mastercard Standard sau Mastercard Gold) de la bancomatele sale sau de la cele ale altor instituții, atât în țară, cât și în străinătate.

CEC Bank: Utilizarea cardurilor de debit Standard, Mastercard World și Visa Gold de la CEC Bank permite retragerea de numerar de la ATM-urile băncilor din România și din Uniunea Europeană fără a fi perceput comision. În cazul retragerilor de numerar de la ATM-uri din bănci din afara UE, se aplică un comision de 1% plus 2,50 EUR (în echivalent lei). Cardul de debit Visa Multicurrency nu are comision pentru retragerile de numerar de la bănci din UE, însă pentru retragerile de la ATM-urile non UE, primele 1000 lei/lună sunt gratuite, iar după această sumă se aplică un comision de 1% plus 2,50 EUR (în echivalent lei).

Garanti BBVA: La Garanti BBVA, retragerile de numerar de la ATM-urile altor bănci din România sau din străinătate sunt gratuite pentru clienți care îndeplinesc anumite criterii, cum ar fi încasarea salariului în contul Garanti BBVA, primirea de drepturi bănești lunare (precum indemnizații sau alocații) în baza unui acord între GARANTI BANK S.A. și AJPS/AJOFM, fiind studenți sau pensionari care își încasează pensia în contul Garanti BBVA conform unei convenții cu Casele de pensii. Cei care nu își virează veniturile în contul băncii vor plăti un comision de 1,25%, cu un minim de 7 lei pentru fiecare retragere efectuată.

ING Bank: Dacă folosești cardul de debit de la ING Bank, ai avantajul de a retrage numerar fără comision de la orice bancomat din lume, cu condiția să primești salariul sau un alt venit regulat pe ING Card Complet și să efectuezi cel puțin o plată lunar. În absența veniturilor recurente, retragerile de numerar în valută de la bancomate în străinătate sunt supuse unui comision de 5 lei. Veniturile recurente se referă la încasări de minimum 700 RON, provenite din salarii, pensii, chirii etc. O plată lunară poate fi o achiziție efectuată cu cardul asociat contului ING Card Complet, fie în magazine, fie online, sau plata unei facturi ori un transfer în lei din Home'Bank către alte conturi decât cele proprii. Cursul valutar personalizat este disponibil pentru o sumă de până la 10.000 lei lunar. Este important de menționat că nu se consideră venituri recurente încasările din jocuri de noroc, transferurile între conturile proprii sau schimburile valutare.

Intesa SanPaolo Bank: La Intesa SanPaolo Bank, poți retrage bani fără comision de la orice bancomat din lume dacă ai un pachet de cont curent Premium, care include un card de debit Gold. În lipsa acestui pachet, comisionul pentru retragerea de numerar devine 1% din sumă plus 7 lei. Comisionul lunar pentru administrarea pachetului Premium este zero, dacă în luna respectivă efectuezi încasări sau depuneri de cel puțin 4.000 lei și faci cel puțin o plată electronică sau cu cardul inclus. Dacă nu îndeplinești aceste condiții, comisionul lunar de administrare va fi de 40 lei.

Libra Internet Bank: Dacă ai un card de debit de la Libra Internet Bank, beneficiezi de trei retrageri gratuite pe lună de la orice bancomat din străinătate. După utilizarea acestor trei retrageri, comisionul aplicabil va fi de 2% plus 10 lei.

Revolut Bank: La Revolut Bank, retragerile de numerar de la bancomat nu au comision dacă te încadrezi în limitele stabilite pentru fiecare plan. După ce depășești aceste limite, va trebui să plătești un comision de 2% pentru fiecare retragere, cu un minim de 5 lei. Limitele pentru fiecare plan sunt următoarele:

Plan Standard: 5 retrageri sau 800 lei/lună (gratuit)

Plan Plus: 800 lei/lună (19,99 lei/lună)

Plan Premium: 1.600 lei/lună (35,99 lei/lună)

Plan Metal: 3.000 lei/lună (64,99 lei/lună)

Plan Ultra: 7.500 lei/lună (220 lei/lună)

Exim Banca Românească: Banca oferă un comision de retragere de 0 lei pentru clienții care au carduri de debit în cadrul pachetelor de cont curent, valabil pentru orice ATM din România sau din UE. În absența acestui pachet, se vor aplica comisioane de 1% plus 1 euro pentru retragerile de la ATM-uri din UE și de 1% plus 2 euro pentru retragerile internaționale de la ATM-urile din afara Uniunii Europene.

