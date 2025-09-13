Măsura care a ținut sub control costul produselor esențiale va fi eliminată, lăsând loc liber majorărilor. Specialiștii avertizează că efectele se vor resimți imediat.
Lista alimentelor pentru care va dispare plafonarea de la octombrie:
- pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)
- laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)
- telemeaua vrac
- iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)
- făina albă de grâu până la 1 kg
- mălaiul
- ouă
- uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri
- carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)
- legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)
- fructele precum mere, prune, pere și struguri
- cartofii albi
- zahărul alb tos
- smântâna cu 12% grăsime
- untul până la 250 grame
- magiunul
