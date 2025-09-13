Vârsta de pensionare ar putea crește în următorii ani pentru că numărul pensionarilor îl va depăși pe cel al salariaților. Deja, dezechilibrul la nivel național este destul de mare. Potrivit statisticii, 8 pensionari sunt susținuți de 10 salariați, iar în anumite județe discrepanța este și mai mare. În plus, sistemul de pensii nu este pregătit pentru pensionarea decrețeilor, iar în următorii ani ne așteptăm la un val masiv de pensionări.