O scrisoare a stârnit îngrijorări în Franța. Există instrucțiuni recente ale Ministerului Sănătății de la Paris care invită diferitele agenții de sănătate din țară să se pregătească pentru o posibilă angajare majoră a Franței până în martie 2026.



Astfel, Franța se pregătește pentru un război aproape iminent și de mare intensitate. Spitalele se pregătesc pentru a primi în curând mii de soldați răniți.



Totul în timp ce autoritățile din Berlin, Forțele Armate ale Germaniei și 12 spitale din oraș au efectuat pregătiri detaliate pentru scenarii sumbre, inclusiv pentru ciocniri militare în capitala Germaniei.



Planul rămâne confidențial din motive de securitate, însă industria de apărare a Germaniei este în plină expansiune.

Instituțiile UE au ajuns să se certe între ele. Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE



Totul se întâmplă în timp ce Ursula von der Leyen se pregătește pentru vizita de la Constanța pentru a se întâlni cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan.



Ursula von der Leyen demarează un turneu în Estul Europei, ceea ce ridică serios întrebarea ce planuri coace Bruxellesul în privința războiului din Ucraina, conform Inpolitics.



Totuși, importantă este destinația aleasă de Ursula în România. Șefa Europei nu a vrut să meargă la București și a ales o locație din județul Constanța care cel mai probabil ar putea fi baza militară Mihail Kogălniceanu, unitate ce ar urma să devină cea mai mare bază NATO din Europa. Rămâne de văzut ce va marca pentru România vizita șefei Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen vine în România: întâlnire cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan