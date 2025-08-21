Programul SAFE, care are la bază împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro, urmărește să întărească industria europeană de apărare și să faciliteze reînarmarea statelor membre.

SAFE a fost lansat oficial în martie de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. În luna mai, miniștrii Uniunii au aprobat regulamentul, dar fără consultarea Parlamentului. Executivul european a apelat la articolul 122 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, un mecanism conceput pentru situații de urgență, care permite grăbirea procedurilor legislative.

Decizia de a recurge la acest articol a fost criticată de Parlament, care a catalogat-o drept „incorectă și inutilă”, atrăgând atenția asupra faptului că o asemenea practică subminează legitimitatea democratică.

Oficialii Legislativului reacționează

„Parlamentul a depus astăzi (20 august) o cerere la Curtea de Justiție pentru anularea regulamentului SAFE”, a transmis serviciul de presă al Legislativului European.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului, avertizase încă din luna mai că instituția ar putea să recurgă la o acțiune în instanță. În același timp, Ursula von der Leyen a declarat că utilizarea clauzei de urgență este „pe deplin justificată”.

Ce înseamnă SAFE pentru statele membre

Până acum, 18 țări membre și-au arătat disponibilitatea de a contracta împrumuturi care însumează cel puțin 127 de miliarde de euro prin acest program. Parlamentul a solicitat Curții de Justiție să mențină efectele regulamentului până la adoptarea unei versiuni de înlocuire, astfel încât atât statele Uniunii Europene, cât și cadrul democratic să nu fie afectate.

Pașii următori și implicațiile deciziei Curții

Instanța europeană urmează să verifice dacă baza legală invocată de Comisie pentru folosirea articolului 122 a fost utilizată corect. Între timp, statele membre pot continua să acceseze fondurile SAFE, fără a exista întreruperi imediate în derularea programului.

Analiza Curții ar putea stabili un precedent cu impact asupra viitoarelor programe europene de apărare. Oficialii Uniunii Europene au precizat că obiectivul principal rămâne sprijinirea rapidă a industriei de apărare și întărirea securității continentului.

