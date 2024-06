Mai mult, liderul PSD spune că Mircea Geoană trebuie să demisioneze de la NATO pentru a intra în cursa pentru palatul Cotroceni.

„Am un gust amar să îl aud pe Geoană vorbind în stilul ăsta apocaliptic despre România, încadrându-se în șirul de virgine politice care brusc și-au dat seama că au ieșit acum de nicăieri și vorbesc pentru viitorul prosper al României. Domnul Geoană a fost ministru de Externe, a fost președintele partidului social democrat, ce independență visăm noi aici?

Noi în ultimul trimestru am depășit cu 34% anul trecut la investitii straine directe, suntem in poarta OCDE, am intrat in Schengen, ce vorbeste domnul Geoana?

Domnul Geoană daca vrea sa faca o campanie, sa o faca pe proiecte, sa o faca fara sigla NATO in spate, as aprecia, cel putin eu personal foarte mult, sa-l vad ca isi da demisia din pozitia de secretar general adjunct si să facă o campanie corecta, apropo de suspendari din functii, pe care trebuie sa o faca toata lumea. Nu am niciun fel de apreciere pentru tipul asta de discurs si din perspectiva partidului social democrat, domnul Geoana este un om implicat politic. Cum vrea dumnealui sa se vanda publicului este problema dumnealui.” a spus Lucian Romașcanu la Realitatea Plus.

Liderul social democrat a vorbit și despre data alegerilor:

„Eu nu cred exista varianta sa fie alegerile in decembrie. Exista o decizie a coalitiei, iar decizia administrativa privind data alegerilor este la primul ministru. Deci din punctul meu de vedere si al partidului social democrat, daca vorbim ceva, pentru ca noi am iesit in fata romanilor cu un calendar, am si spus, colegii liberali, de la 15% vroiau neaparat comasarea alegerilor si devansarea lor. Marcel Ciolacu a spus ca nu iesim decat cu un calendar pe tot anul, din respect fata de oameni, sa stie cand vor merge la vot. Agreat acest calendar cu septembrie pentru prezidentiale, nu putem sa-si aduca domnul Ciuca sa isi aduca aminte acum ca incep scolile atunci, lucru pe care il stia foarte bine si in aprilie.”, a mai spus Lucian Romașcanu.

