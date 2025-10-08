Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, miercuri, despre discuţiile din coaliţie pe reforma administraţiei locale ,că ne apropiem de o soluţie care va fi prezentată, luni, opiniei publice, el arătând că, din discuţiile cu colegii din PSD, nu s-a ajuns încă la o concluzie dar speră că luni, după întrunirea coaliţiei, să avem un răspuns.

„Eu nu particip la aceste discuţii ale coaliţiei, dar din ce am înţeles, nu pe surse, ci din discuţiile cu colegii, ne apropiem de o soluţie care va fi prezentată, luni, opiniei publice şi care va încheia această discuţie legată de această reformă a administraţiei locale, mai ales că punctul nostru de vedere, exprimat şi de preşedintele partidului şi de doamna Lia Olguţa Vasilescu, a fost foarte clar în sensul în care şi instituţiile administraţiei centrale trebuie să intre într-un proces de reformare şi de reducere a cheltuielor, nu exclusiv autorităţile locale”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii, la Parlament.

El a precizat că mai este încă o şedinţă luni, pentru că nu s-a ajuns la o concluzie.

„Sper că luni, la sfârşitul zilei, după întrunirea coaliţiei, să avem un răspuns care să clarifice întrebările dumneavoastră, dar nu are rost să facem supoziţii legate de poziţia premierului sau poziţia reprezentanţilor PSD”, a menţionat Rafila.