”Se închide combinatul siderurgic de la Hunedoara. Este aproape de faliment combinatul siderurgic de la Galați și avem o problemă extrem de dureroasă la cea mai mare rafinărie a țării la Rompetrol, rafinăria Petromidia unde avem o datorie totală acumulată de 1,6 miliarde de euro.

Prețul ridicat al energiei a închis aceste două mari unități, combinatele de la Hunedoara și de la Galați care practic nu mai lucrează. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce se va face în România cu bani din PNNR, cu bani din cadrul financiar multianual, cu bani de la bugetul de stat, se va face cu oțel importat din alte state.

Statul român care are 44% din acțiunile de la Petromidia nu poate aștepta și acolo situația de la Galați și să facă o comisie abia după ce s-a întâmplat nenorocirea. Este o datorie totală de 8 miliarde de lei, avem pierdere pe 5 din ultimii 7 ani inclusiv ultimii doi ani acolo, nici anul ăsta nu stăm prea bine.

Guvernul a stat cu brațele încrucișate și s-a uitat la ce se întâmplă la Galați.Uitați-vă la ce se întâmplă la Petromidia, la Rompetrol, luați în serios această problemă”, a declarat Petrișor Peiu.