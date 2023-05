După 7 ani de procese, cazul a fost clasat. Inițial, Lia Olguța Vasilescu a fost reținută, apoi a fost plasată în arest la domiciliu. În iulie 2016 a fost trimisă în judecată sub acuzația că le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primăria, să facă sponsorizări către o asociație non-profit pentru reabilitarea fațadelor blocurilor din centrul Craiovei.

„A fost un dosar care a început în 2014, în 2016 am fost reținută pentru o noapte. Am aflat acuzațiile din presă, nu am avut acces la dosar. Nu au existat probe, acum 2 ani DNA a clasat dosarul pentru lipsă probe și acum instanța a închis definitiv acest dosar. Este o rușine după tot ce s-a întâmplat în ultimi ani.

Voi deschide un proces împotriva denunțătorului care m-a hărțuit în ultimi ani. A contestat inslusiv mandatul meu de primar. Tot o instanță m-a repus în drepturi. Voi solicita daune. Am fost filată peste tot. Am văzut inclusiv discuții cu părinții în dosar. Ani de zile viața mea a fost pusă sub lupă. Nu s-a putut găsi nimic, decât această mizerie că am văruit blocurile din Craiova. O să dau în judecată denunțătorul pentru a-mi recupera pagubele”, a spus Lia Olguța Vasilescu, duminică, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă a avut microfoane în casă, aceasta a spus: „La dosar erau discuții dintr-un apartament din București în care eu stăteam, dar nu era proprietatea mea”.