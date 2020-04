„Legile puterii”. Arafat: În România încă mai avem de răbdat. E periculos să spunem că greul a trecut! Vârful ar putea fi în 24 aprilie

Arafat: „In România înca mai avem de rabdat”

„Franta a trecut printr o sit mult ma igrava dramtica decat Ro in ac moment, la fel Italia, au trecut cel mai probabil de apogeu si incet vor scadea numarul cazurilor.

In România înca mai avem de rabdat, trebuie să vedem unde merge , continua sa creasca face platou sau scade. Masurile de relaxare se iau treptat, totul vine calculat. Sa nu pierdem ce am muncit impreuna, noi si populatia.

Măsurile noastre nu au fost atât de dure ca in China, Italia, Franța, am avut distantare sociala mult mai devreme , dar au putut merge la munca, au putut iesi la magazine ,s-au inchis malluri, dar nu magazine, aveai posibilitatea sa iesi si sa muncesti, cu exceptia activitatilor de divertisment, cultuale, care au fost sistate, si a fost foarte bine ca au fost sistate.

Din punct de vedere medical a starii de urgenta, epidemiologic, daca noi acum spunem ca nu mai avem o stare de urgenta si din 16 (aprilie - nred.) nu mai e stare de urgenta, mesajul transmis populației este că e totul perfect, plus că toate masurile se sisteaza, se sistează brusc, si inseamna ca dupa decretul care stabilea starea de urgenta ne intoarcem la normalitatea de dinaintea aparitiei virusului. Ăsta e impactul! Mai ales ca nu stim unde va merge, va scadea sau va creste, daca va scadea numarul cazurilor critice sau nu. Până nu stim, Existenta starii de urgenta ne permite sa luam niste masuri, s-ar putea sa se impuna si alte masuri daca vedem ca lucrurile se agraveaza, e prea devreme. Comparativ cu noi, Italia e in stare de urgenta de la inceput, inca din ianuarie sau februarie, printre primele tari inainte de a ajunge intr-o stare dramatica.

E cel mai periculos sa spunem acum că greul a trecut când noi nu stim ca nu a trecut. Să stie oamenii ca nimeni nu are in vedere sa-i tina acasa. Faptu lca vremea e frumoasa, ca nu vedem imapct major ca in alte tari nu inseamna ca nu putem avea o agravare brusca a situatiei daca nu respectam regullile.

Vedem declaratii ca oricum toti vor fi infectati si sa facem totul normal si se infecteaza toti. Nu e chiar asa. Nu e totuna sa se infecteze mii de oameni intr-o perioada foarte scurta sau sa se infecteze pe parcurs intr-un numar limitat, respectand niste reguli.

Chiar daca vom relaxa, nu inseamna ca ne intoarcem perfect la ce era inainte. Relaxarea e cu masuri, cu masuri compensatorii, care poate vor fi deranjante, poate va trebui sa porti masca peste nas si gura oriunde mergi, oriunde apari in zona publica, vor fi restrictii pe anumite activitati chiar daca se relaxează in mare masurile care au fost relaxate in mare. Totul depinde de cum evolueaza in urmatoarele 2-3 saptamani situatia. Daca evolueaza spre bine si facem cu cap iesirea din masurile astea inseamna ca suntem chiar de felicitati la nivel national ca tara”, a declarat Arafat la Realitatea PLUS.

Daca ne grabim si iesim prea devreme sau incorect, riscul e sa se intoarca impotriva noastra! Nimeni nu poate spune ca este altfel, pentru ca nimeni nu detine o minge de cristal care sa vada viitorul”.

Arafat: „Nu trebuie să venim cu alte restricții. Trebuie să mai răbdăm o perioadă”

Despre cum pot fi convinși oamenii să respecte regulile, Arafat a spus că nu trebuie să se vină cu alte restricții, ci trebuie respectate cele care sunt deja.

„Sunt două metode: unu - oamenii sa inteleaga și sa respecte regulile, doi - inasprirea controalelor masurilor. Nu ai ce alte masuri mai aspre sa pui la acest moment si nu cred ca trebuie asa ceva, sa vii sa spui oamenilor ca pui alte masuri restrictive.

Noi ne asteptam la respectarea masurilor care exista, si doi, da, si da, e posibila inasprirea controalelor.

Asta trebuie sa fie modul in care vom lucra, pentru ca distantarea sociala e clara, fie le respectam., fie nu le respectam. Daca nu le respectam, trebuie sa fim supusi sancitonarii, stiu ca au fost foarte multe dosare penale de politie pentru cei care au intocmit declaratii false sau au incercat sa ii pacaleasc, nu cred ca e normal in perioada asta.

Trebuie respectate masurile si mai avem acest de extra mile mai avem de mers inca si sa rabdam inca o perioada. Sa stim ca ce a fost greu a trecut, si nu a fost atat de greu din fericire, daca ce a fost greu a trecut asta nu putem afla decat daca mai rabdam o perioada sa vedem cum evolueaza boala”, a explicat Arafat la „Legile puterii”.

Arafat: „Vârful ar putea fi în 15 aprilie, 24 aprilie sau în mai”

„Sunt mai multe analize, care spun ca varful va fi prin 24 aprilie, altele cava fi in mai, altele acum chiar in 15 aprilie, singurul mod in care vedem ca este realitatea din teren.

Daca cineva imi zice ca varful e in 15 aprilie, inseamna ca dupa data de 15 incet, incet trebuie sa vedem o scadere sau macar un platou. Daca cineva spune ca in 24 aprilile, la fel trebuie sa vad in 24 aprilie, altfel era o predictie, dar eronata. Modelele matematice depind de datele introduse, daca predictia e gresita atunci e eroare”.

Când pot fi relaxate măsurile

„Trebuie să ai o perioada de observatie de o saptamana, de observat cand ai o perioada de o saptamana , 10 zile, cand scade constant si nu urca , daca vrei sa fii foarte preacaut

poti relaxa unele masuri dar sa fii foarte atent la cazurile care apar si sa revii daca vezi ca situatia scapa de sub control. Este in final o forma de joc, o balanta intre numarul de cazuri care apar, daca este crestere, scadere, daca e stabil si ce masuri de relaxare vei lua. Trebuie o strategie de relaxare. O sa insemne sa se ia prima data in cutare sector, dupa aceea voi face asa, in domeniul medical si al distantarii sociale. Bineitneles aici vin si celealte masuri sociale si economice care se discuta si se iau la nivel inalt ”, a spus Arafat la „Legile puterii”.